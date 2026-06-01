Amatucci guida il Las Palmas ai playoff per la promozione in liga: In stagione 40 presenze e 4 assist

Amatucci è in cima a tutte le classifiche di rendimento della squadra

Il Las Palmas di Lorenzo Amatucci ha chiuso il campionato di Segunda division al 5º posto e si è qualificato ai playoff per la promozione in Liga. Amatucci è stato il vero e proprio faro della stagione della squadra delle Canarie.

Ha giocato infatti 40 partite su 42, di cui 38 da titolare per un totale di 3337 minuti, dunque sono 87 minuti per partita segno che non viene quasi mai sostituito. Amatucci è in cima a tutte le classifiche di rendimento della squadra: 1º per precisione passaggi (89%), 3º per passaggi tentati, 2º per assist (4), 5º per occasioni create , 1º per contrasti , 5º per intercetti e 5º per chiusure difensive.

Insomma Amatucci è stato un vero e proprio pilastro di questa squadra e adesso guiderà il Las Palmas alla semifinale contro il Malaga, sognando la promozione in Liga