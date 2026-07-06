Ceccarini rivela: “Andreazzoli è il favorito per diventare l’allenatore della Fiorentina primavera”

Arrivano aggiornamenti sulla panchina della primavera viola

Il noto esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato a radio Firenzeviola della situazione della primavera della Fiorentina. Ceccarini ha infatti rivelato che il favorito per sostituire Galloppa sulla panchina della primavera è Aurelio Andreazzoli, attualmente il suo nome infatti è in pole position rispetto ad altri profili che il club aveva valutato in precedenza