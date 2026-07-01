Dal Portogallo rivelano: “La Fiorentina è interessata a Marcos Leonardo dell’Al-Hilal”
Sul calciatore c’è forte anche il Porto di Farioli
A cura di Andrea Pagni
01 luglio 2026 12:25
Secondo quanto riportato dal media portoghese maisfutebol la Fiorentina sarebbe interessata all’attaccante Marcos Leonardo dell’Al-Hilal. Infatti mais futebol scrive:“Il Porto si muove per completare l’attacco di Farioli, tra i nomi che piacciono di più c’è quello di Marcos Leonardo. L’attaccante dell’Al Hilal è considerato cedibile dalla sua squadra. Su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina”