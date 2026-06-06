TMW conferma: “La Fiorentina considera Fagioli incedibile, la nuova squadra si poggerà su di lui”

Un punto fermo per la mediana di Grosso. La Fiorentina riparte da Nicolò Fagioli

Un punto fermo per la mediana di Fabio Grosso. La Fiorentina riparte da Nicolò Fagioli. Potrebbero essere diversi i movimenti di mercato in casa viola in vista della prossima stagione. La salvezza arrivata proprio in coda di questo campionato porterà il club a cambiare molti elementi specialmente nella zona nevralgica del campo. La palla adesso passerà a Fabio Paratici che avrà il compito di cercare i profili più giusti per il gioco dell'ex tecnico del Sassuolo e rinforzare la squadra.

Si riparte da...Fagioli

E l'elemento da cui i viola vogliono ripartire è proprio il regista ex Juventus. Il playmaker che dovrà dettare i tempi in mezzo al campo. La società infatti lo considera incedibile e sarà il primo elemento su cui si poggeranno le basi della nuova squadra. L'unica possibilità potrebbe essere la classica offerta irrinunciabile in arrivo dall'estero ma fino a questo momento è lui il giocatore su cui verrà ricostruita una squadra che vedrà tantissimi arrivi e altrettante partenze.

Quel gol pesante a Verona

Impiegato spesso nel corso dell’ultima stagione, Fagioli è stato chiamato in causa fra campionato, Conference League e Coppa Italia in 45 occasioni realizzando anche tre reti, di cui uno pesantissimo nella trasferta vittoriosa di Verona contro l’Hellas, e tre assist. Lo scrive TMW