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TMW conferma: “La Fiorentina considera Fagioli incedibile, la nuova squadra si poggerà su di lui”

Un punto fermo per la mediana di Grosso. La Fiorentina riparte da Nicolò Fagioli

A cura di Andrea Pagni
06 giugno 2026 11:47
TMW conferma: “La Fiorentina considera Fagioli incedibile, la nuova squadra si poggerà su di lui” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Un punto fermo per la mediana di Fabio Grosso. La Fiorentina riparte da Nicolò Fagioli. Potrebbero essere diversi i movimenti di mercato in casa viola in vista della prossima stagione. La salvezza arrivata proprio in coda di questo campionato porterà il club a cambiare molti elementi specialmente nella zona nevralgica del campo. La palla adesso passerà a Fabio Paratici che avrà il compito di cercare i profili più giusti per il gioco dell'ex tecnico del Sassuolo e rinforzare la squadra.

Si riparte da...Fagioli

E l'elemento da cui i viola vogliono ripartire è proprio il regista ex Juventus. Il playmaker che dovrà dettare i tempi in mezzo al campo. La società infatti lo considera incedibile e sarà il primo elemento su cui si poggeranno le basi della nuova squadra. L'unica possibilità potrebbe essere la classica offerta irrinunciabile in arrivo dall'estero ma fino a questo momento è lui il giocatore su cui verrà ricostruita una squadra che vedrà tantissimi arrivi e altrettante partenze.

Quel gol pesante a Verona

Impiegato spesso nel corso dell’ultima stagione, Fagioli è stato chiamato in causa fra campionato, Conference League e Coppa Italia in 45 occasioni realizzando anche tre reti, di cui uno pesantissimo nella trasferta vittoriosa di Verona contro l’Hellas, e tre assist. Lo scrive TMW

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