Sportmediaset: “Paratici apprezza tanto Ruggeri, l’Atletico l’ha messo in vendita. Ma occhio alla Roma”

Occhio alla concorrenza della Roma per Ruggeri

Il mercato si accende sull'asse Madrid-Italia. L’Atletico ha infatti definito l’arrivo di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe '95 ormai ex Bayer Leverkusen, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e il suo arrivo alla corte di Simeone, inevitabilmente, cambia il destino di Matteo Ruggeri. Dopo un solo anno in Spagna – in cui è stato protagonista di un'ottima stagione da 47 presenze complessive tra Liga, Coppa del Re, Champions e Supercoppa, impreziosita da 7 assist – il difensore italiano classe 2002 non rientra più nei piani del tecnico argentino e la dirigenza madrilena ha aperto alla cessione. Arrivato dall'Atalanta l'estate scorsa per 17 milioni di euro più 3 di bonus, la valutazione che l'Atletico fa di Ruggeri oscilla tra i 20 e i 22 milioni di euro, anche se alcune fonti come La Gazzetta dello Sport ipotizzano una richiesta che potrebbe spingersi fino a 25 milioni, a cui va aggiunto un ingaggio importante da circa 2,3 milioni a stagione.

Occasione per la Serie A La Fiorentina segue la vicenda con grandissima attenzione. Il Direttore Sportivo viola, Fabio Paratici, nutre da tempo una profonda stima per l'ex laterale dell'Atalanta e lo ha inserito tra i profili principali per rinforzare le corsie esterne della prossima stagione. I viola stanno valutando se presentare un'offerta ufficiale che possa soddisfare le richieste del club spagnolo, ma dovranno fare i conti con una fitta concorrenza sia in Italia che all'estero.

La minaccia più concreta arriva infatti dalla Roma. I giallorossi sembrano decisi a tentare l'affondo per riportare in Italia il calciatore. Nella Capitale, Ruggeri ritroverebbe una figura chiave per la sua crescita: Gian Piero Gasperini. Il tecnico lo ha cresciuto calcisticamente a Bergamo, dalle giovanili fino al debutto in prima squadra, collezionando insieme ben 109 presenze, 2 gol (entrambi in Europa League nella stagione 2023-2024) e 10 assist nell'arco di quattro stagioni. L'innesto di Ruggeri a sinistra permetterebbe inoltre alla Roma di dirottare Wesley sulla corsia di destra (il suo piede naturale), dopo che la proprietà ha blindato il brasiliano respingendo gli assalti del Chelsea (i Blues hanno poi ripiegato su Marco Palestra). Lo scrive Sportemediaset