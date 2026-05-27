Ceccarini: "Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, in queste ore verrà comunicato a Vanoli"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina. Infatti il direttore di Tuttomercatoweb sul proprio profilo X ha scritto: "Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, in queste ore verrà comunicata la scelta a Vanoli". Possiamo dunque aspettarci novità nelle prossime ore