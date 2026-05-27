Ceccarini: "Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, in queste ore verrà comunicato a Vanoli"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
27 maggio 2026 11:28
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina. Infatti il direttore di Tuttomercatoweb sul proprio profilo X ha scritto: "Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, in queste ore verrà comunicata la scelta a Vanoli". Possiamo dunque aspettarci novità nelle prossime ore