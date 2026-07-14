Pedullà: “Napoli su Fortini, la Fiorentina chiede 7-8 milioni. Noa Lang offerto ma ad ora senza sviluppi”

Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva a Passione Fiorentina

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva a Passione Fiorentina, queste le sue parole:“Valdepenas è un colpo alla Nico paz. Magari gioca 20 partite e ci si trova bene a Firenze e il Real che ha dimensioni mega nelle strategia lo lascia fare. Può essere che arrivi un altro terzino, Oso lo puoi chiudere in qualsiasi momento, c’è Ruggeri che piace, c’è Tavares. Ruggeri non è incedibile ma costa 25 milioni, c’è Grimaldo ora a Madrid che fa il titolare. Penso anche che tra Pongracic e Ranieri qualcuno vada via, se non entrambi. Pongracic ha mercato in Europa e ti può portare 12-15 milioni può entrare anche nel giro di qualche grande club.Comuzzo non è in cima alla lista della Lazio, non credo che partirà per fare la riserva visto che un anno fa valeva 35 milioni. Su Fortini c’è anche il Napoli, il Napoli è su Dodò che è richiesto anche all’estero. Jimenez era stato proposto alla Lazio, gli avevano proposto uno scambio con Mandas ma la Lazio ha rifiutato. Quella di Jimenez è un’operazione complessa, il Milan non se ne sarebbe privato se non ci fossero state situazioni che non sono piaciute. La Fiorentina se potesse li venderebbe tutti quelli dell’anno scorso. Arriverà un altro oltre a Jimenez ma dipende da Fortini, su di lui c’è anche il Napoli, stanno sondando due terzini giovani uno è Fortini, l’altro è Favasuli di cui la Fiorentina detiene il 50% della futura rivendita. La Fiorentina per Fortini chiede 7-8 milioni per liberarsi di lui, la Fiorentina ha la forza di non interessarsi troppo se uno è in scadenza.Su Oulai la Fiorentina ha smentito in modo ufficiale. Se arriverà diremo bravi a chi l’ha dato. Noa Lang lo hanno offerto a Fiorentina e Roma, ma in questo momento non sono andate avanti. Non c’è interesse nemmeno per Laurientè. Soulè costa da 35 milioni in su, secondo me parte anche lui ha detto di non essere sicuro di restare. Lui ha Sunderland ed Arabia, ma la cifra è quella. Piccoli lo teniamo nel novero della Lazio ma non è una priorità. Fazzini è stata un’operazione a sorpresa, ma comunque una cessione che dovevi fare, difficile ricavare di più. Pisacane lo ha voluto a Cagliari fortemente, se fa bene il Cagliari lo tiene.Aljabegovic era stato proposto alla Fiorentina, ora l’Atalanta è in chiusura e sta andando avanti. Ha il sì del ragazzo e deve trovare l’accordo con il Leverkusen. Isaksen ha una valutazione di 20 milioni e ne avrà tra per un mese, Tavares vuole andare via e c’è stato un sondaggio. Se la Fiorentina vuole prendere Koleosho lo prende in 5 minuti, così come Oso, se non li prendi è perché magari hai profili che vuoi di più. Gosens è un problema, perché lo devi vendere ma chi lo piglia lo deve pagare, il mercato della Fiorentina è cambiato. Bianco ha 2-3 proposte dalla B ma non lui apre alla B”