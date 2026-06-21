Joseph ricorda Rocco: “Sono orgoglioso di essere tuo figlio. Porterò con me tuoi valori e insegnamenti”

Joseph Commisso ha ricordato suo padre Rocco con un post su Instagram

Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha dedicato un pensiero a suo padre Rocco in occasione della festa del papà in America, queste le sue parole:"Buona festa del papà al mio meraviglioso papà. Oggi, e ogni giorno, penso alla tua forza, al tuo amore, ai tuoi sacrifici e all'incredibile esempio che hai dato alla nostra famiglia. Sono così orgoglioso di essere tuo figlio e porterò sempre con me i tuoi insegnamenti, i tuoi valori e la tua eredità.Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere, ma so che sarai sempre con me nel mio cuore. Grazie di tutto, papà. Ti amerò per sempre".