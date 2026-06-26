Viery sarà il 3º difensore più costoso di sempre dal Brasilerao. La Fiorentina spenderà 17 milioni

Il Gremio non aveva mai ceduto un difensore a queste cifre

Con un blitz arrivato nella notte la Fiorentina ha virtualmente chiuso per il suo primo acquisto della sessione estiva, il primo targato Fabio Paratici. Si tratta di Viery, difensore brasiliano classe 2005 in arrivo dal Gremio fortemente voluto dai viola, che per accaparrarselo hanno bruciato una fitta concorrenza italiana (Inter e Juventus) ed estera (Brighton, Benfica, Newcastle) mettendo sul piatto del club di Porto Alegre ben 17 milioni di euro.



Un'offerta parecchio sostanziosa, quella dei toscani, che fa di Viery non solo la più grande cessione di un difensore mai realizzata dal Gremio, ma anche la terza tra tutti quelli del calcio brasiliano. Davanti a Viery, infatti, soltanto Vitor Reis, ceduto dal Palmeiras al Manchester City per 35 milioni di euro, e Lucas Beraldo, ceduto dal San Paolo al Paris Saint-Germain per 20 milioni di euro.



Centrale di piede mancino, nel 2026 Viery, tra Brasileirao, Coppe e Campionato Gaucho, ha messo a referto 27 presenze con due gol e un assist. Lo scrive TMW