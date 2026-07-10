Moretto rivela: “Nelle ultime ore nuovi contatti tra la Fiorentina e Oso del Siviglia, c’è concorrenza”

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa per Oso

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano. Queste le sue parole:“La Fiorentina con Fabio Paratici è scatenata, dopo Atta nelle ultime ore ha avuto nuovi contatti con Oso del Siviglia. Terzino sinistro che sta trattando il rinnovo con gli andalusi e che è morto corteggiato non solo dalla Fiorentina. Per esempio c’è anche il Nottingham Forrest, ma la Fiorentina nelle ultime ore ha intensificato i contatti”