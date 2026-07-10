Moretto rivela: “Nelle ultime ore nuovi contatti tra la Fiorentina e Oso del Siviglia, c’è concorrenza”
Arrivano aggiornamenti sulla trattativa per Oso
A cura di Andrea Pagni
10 luglio 2026 11:50
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano. Queste le sue parole:“La Fiorentina con Fabio Paratici è scatenata, dopo Atta nelle ultime ore ha avuto nuovi contatti con Oso del Siviglia. Terzino sinistro che sta trattando il rinnovo con gli andalusi e che è morto corteggiato non solo dalla Fiorentina. Per esempio c’è anche il Nottingham Forrest, ma la Fiorentina nelle ultime ore ha intensificato i contatti”