Tenere Vanoli per mancanza di alternative sarebbe uno sbaglio. Lo stesso fatto dalla Juve con Tudor

Paratici è in questo momento chiamato ad una decisione importante: scegliere l'allenatore per la prossima stagione

La Fiorentina domani alle 20:45 terminerà la propria stagione calcistica, un'annata così deludente che ha portato la stessa società gigliata ad affidarsi per la prima volta ad un dirigente nuovo come Fabio Paratici. E proprio Paratici è in questo momento chiamato ad una decisione importante: scegliere l'allenatore per la prossima stagione.

Stando alle voci che sono circolate nelle ultime ore, in particolare quella di Sky Sport, Vanoli potrebbe essere riconfermato sulla panchina viola. Paratici ieri non si è sbottonato ai microfoni del Corriere dello Sport: "Vanoli può essere riconfermato? Certamente. Grosso è una possibilità, valutiamo tutto." Insomma la sensazione è che nulla sia ancora deciso ma che la possibilità che resti l'attuale guida tecnica c'è ed esiste.

Possibilità che nasce proprio da i tanti no che la Fiorentina ha ricevuto in queste settimane. Il DS viola aveva pensato anche a nomi di spessore come Maresca, Mourinho oppure Iraola. Nessuno ha accettato, ma confermare Vanoli su questi presupposti rischia di essere un errore. Una dinamica che ricorda la scelta fatta dalla Juventus con Tudor lo scorso anno.

Un nuovo dirigente che arriva e si trova un allenatore che non lo convince al 100%, cerca alternative diverse ma riceve tanti no. E alla fine dopo un lungo casting infruttuoso sceglie di confermare l'allenatore che già c'era, che numeri alla mano aveva fatto anche bene. Ma questa è una non scelta che porta poco lontano. E infatti Comolli al primo scricchiolio ha scaricato Tudor e scelto Spalletti.

La Fiorentina si trova nella stessa situazione, anzi ha ancora di più la necessità di aprire un ciclo tecnico. Perchè nell'era Commisso c'è stato il solo ciclo di Italiano, per il resto ogni 12 mesi si ripartiva da 0 con risultati spesso aberranti. E dunque come si può aprire un ciclo con Vanoli, se nemmeno lo stesso Paratici è convinto al 100%. Anche perchè se fosse convinto avrebbe potuto già trovare un accordo per il prossimo anno.

E soprattutto se resta Vanoli con che tipo di contratto? Gli viene rinnovato il contratto e firma almeno un biennale oppure si attiva l'opzione per il prossimo anno? La Fiorentina si può permettere di rimettere di nuovo tutto in discussione tra 12 mesi? Dunque non è uno scandalo se Vanoli viene confermato, ma nel caso deve essere confermato per un investitura forte di Paratici e non perchè non si è trovato di meglio