TMW rivela: “Viery a Firenze a inizio settimana prossima per le visite. Firmerà per 5 anni di contratto”

Già avvenuto lo scambio di documenti tra le società

Fabio Paratici inizia a smuovere il mercato della Fiorentina. Il direttore sportivo viola, in attesa di definire alcune cessioni, nelle scorse ore ha piazzato il primo colpo chiudendo la trattativa con il Gremio per il difensore Viery, brasiliano classe 2005. Un vero e proprio blitz quello dell'uomo mercato gigliato che dopo l'incontro con la famiglia Commisso delle scorse settimane ha così dato il via alla fase operativa.



In queste ore è andato il scena lo scambio di documenti fra le due società, con lo stesso Viery che è atteso a Firenze all'inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche di rito e mettere nero su bianco il suo nuovo contratto con la Fiorentina che avrà una durata quinquennale, quindi con scadenza a giugno del 2031.



Un'accelerata decisa quella della Fiorentina, che ha messo fuori gioco le altre società interessate fra cui la Juventus. Per chiudere l'operazione, Paratici ha scelto di trattare col Gremio lasciando così da parte la pesante clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto del difensore. L'accordo col Gremio è infatti stato trovato sulla base di una parte fissa da 15 milioni di euro a cui aggiungerne altri 2 di potenziali bonus, col totale che potrebbe così toccare il 17 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb