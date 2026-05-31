Repubblica titola: “La Fiorentina ha dei dubbi su De Gea, lui vorrebbe restare. Contatti con Mandas”

Nell’edizione odierna di Repubblica viene fatto il punto sulla situazione intorno a David De Gea

Nell’edizione odierna di Repubblica viene fatto il punto sulla situazione intorno a David De Gea. Infatti secondo il quotidiano Fabio Paratici starebbe studiando una sua possibile cessione. I dubbi sono legati non solo a motivi economici e l’alto ingaggio che riceve il calciatore viola, ma anche al rendimento.

De Gea infatti è stato protagonista di una prima parte di stagione sotto le aspettative, con il rendimento che è salito solo nella seconda metà di campionato. Il portiere spagnolo dal canto suo si trova bene a Firenze e non vorrebbe lasciare la Fiorentina. Tra le varianti da considerare c’è anche il futuro di Martinelli che dovrebbe fare un altro anno in prestito alla Sampdoria.

Per questo Paratici sta esplorando il mercato dei portieri. Ci sono stati dei contatti con Mandas, portiere della Lazio che è stato in prestito al Bournemout e non dovrebbe essere riscattato.