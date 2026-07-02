Piccoli alla Lazio? TMW rivela: “Occhio a Pinamonti, può essere un’opportunità per i biancocelesti”

Piccoli è in uscita e su di lui c’è la Lazi che però guarda anche a Pinamonti

Andrea Pinamonti ha un contratto in scadenza con il Sassuolo nel 2027 e non c'è nessuna intenzione da parte del calciatore di prolungare l'accordo in essere con i neroverdi. L'attaccante classe '99 è uno dei giocatori che potrebbe far comodo a molte squadre, che per ora però non sono andate oltre a dei semplici sondaggi esplorativi, che è facile immaginare si tramutino presto in reale interesse.Nelle scorse ore Pinamonti e Piccoli sono stati accostati entrambi alla Lazio, che deve però prima cedere per poter permettersi qualche acquisto. Nei prossimi giorni è possibile che ci siano dei contatti tra l'entourage del centravanti trentino e la società biancoceleste, che conosce le potenzialità dell'ex Inter e vorrebbe concedergli un'opportunità in un club che punta a qualificarsi nelle coppe.I numeri di Pinamonti Nel corso della sua carriera Pinamonti ha sempre segnato ovunque ha giocato e lo ha fatto con regolarità: 26 gol al Sassuolo, 18 al Genoa, 13 all'Empoli, 5 al Frosinone e uno all'Inter per un totale di 63 centri tra i professionisti, ai quali ci sono da aggiungere le 2 reti realizzate con l'Italia Under 21. Nelle ultime 3 stagioni ha segnato un totale di 30 gol, cosa che in pochi italiani sono riusciti a fare.