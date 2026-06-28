Pongracic ancora titolare nella Croazia: un’altra prova solida che lo porta ai 16esimi di finale

Pongracic strappa il pass per i 16esimi di finale, sfiderà CR7

Un’altra partita da titolare per Marin Pongracic con la sua Croazia. Dopo l’esordio dal primo minuto contro il Panama mister Dalic lo ha confermato anche nella decisiva sfida contro il Ghana, partita in cui la Croazia si giocava la permanenza al mondiale.Pongracic ha messo in campo un’altra prova solida, 85 palloni toccati e una altissima precisione dei passaggi, 69 riusciti su 72 tentati, pari al 96%. Anche a livello difensivo è stato attento con 0 dribbling subiti e ben 10 contributi difensivi statistica in cui è il migliore dei suoi.Una buona prova che ha consentito alla Croazia di vincere e staccare il pass per i 16esimi. Dove Pongracic e compagni avranno l’occasione di fare lo scherzetto a Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo