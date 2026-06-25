TMW: “Fiorentina interessata a Zeballos. È in scadenza e ma ha una clausola da 18 milioni”

La Fiorentina è interessata a Zeballos del Boca Juniors

La Fiorentina, così come la maggior parte delle squadre di Serie A, sta vivendo un momento di stallo per quel che riguarda il proprio calciomercato. Almeno apparentemente. Perché se all'orizzonte non sembrano esserci trattative in chiusura tanto in entrata quanto in uscita, il ds Fabio Paratici lavora nell'ombra portando avanti contatti e sondando diversi profili in giro per il mondo.



Fra questi c'è anche Exequiel Zeballos, attaccante esterno argentino classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. Un profilo interessante per qualità e carta d'identità, ma pure per situazione contrattuale. Il suo accordo con gli Xeneizes infatti scadrà fra pochi mesi, nel dicembre del 2026, e ad oggi non ci sono segnali di un possibile rinnovo. Il Boca nei mesi scorsi ha messo sul tavolo la propria offerta, col giocatore che però ha preso tempo in attesa di interessamenti dall'Europa. E così il club argentino aspetta proposte, fermo restando la clausola rescissoria da 18 milioni di euro, per evitare di perderlo a zero a fine anno.



In passato Zeballos era stato seguito dal Napoli, ma come detto oggi è la Fiorentina la squadra italiana che ha mostrato maggior apprezzamento per lui. La concorrenza più forte per i viola potrebbe arrivare dalla Turchia, con diversi club di Super Lig interessati. Su tutti il Trabzonspor. E sullo sfondo anche i russi del CSKA Mosca. Lo scrive TMW