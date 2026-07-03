Kayode rinnova con il Brentford fino al 2032. La valutazione è di 40 milioni ma il club lo ha blindato

Kayode continua a essere al centro del progetto del Brentford

Finito nella lista di alternative dell'Inter dopo l'illusione per Palestra, Michael Kayode invece non indosserà la maglia nerazzurra e non farà ritorno in Italia. Il terzino destro, originario di Borgomanero e classe 2004, era stato appuntato nell'elenco di possibilità sulla fascia per colmare il vuoto lasciato da Dumfries e Darmian, ma stando alle ultime indiscrezioni la pista sta per sfumare del tutto.Infatti, come rivelato dal noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il Brentford - che detiene il cartellino del giocatore - ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto: Kayode si legherà ulteriormente al club di Premier League, estendendo di due anni l'attuale accordo vigente. Così la scadenza verrà stabilita per l'estate del 2032.È praticamente un affare chiuso: così le Bees potranno trattenere uno dei terzini destri più ambiti in circolazione. E lasciare al tempo stesso l'Inter a mani vuote. Il talento italiano, sbocciato nelle giovanili della Juventus ed esploso nella Fiorentina prima della cessione la scorsa estate, ha 21 anni e ha disputato un'ottima stagione al debutto in Premier League. Per il progetto del Brentford è un giocatore imprescindibile e la valutazione da 40 milioni di euro a questo punto è superflua: Kayode resterà in Inghilterra. Lo riporta Tuttomercatoweb