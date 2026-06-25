TMW: “Beldenti partirà con la primavera della Fiorentina, al Viola Park troverà il fratello”

La Fiorentina ha bruciato il Como per Beldenti

La Fiorentina continua a investire sui giovani più promettenti del calcio italiano e in queste ore ha definito l'arrivo di Dennis Beldenti, difensore centrale classe 2010 proveniente dall'Union Brescia. Il club di Commisso ha raggiunto infatti l'accordo per un'operazione dal valore di circa un milione di euro, bruciando la concorrenza di numerosi club del massimo campionato per assicurarsi un prospetto interessante. Sul campo e fuori.



Come gioca Beldenti

Cresciuto nel settore giovanile dell'Union Brescia, il giovane difensore si è distinto per una crescita costante e per la capacità di misurarsi con categorie superiori rispetto alla sua età. Le sue qualità hanno attirato l'attenzione di numerosi osservatori grazie a un mix di personalità, affidabilità e buone doti tecniche. Alto circa 1,80 metri, interpreta il ruolo di centrale con caratteristiche moderne, dimostrandosi sicuro anche nella costruzione del gioco dal basso. Nell'ultima stagione, si contano 15 presenze e un assist per lui con la Primavera delle Rondinelle.



Che scippo al Como

Il ds Paratici ha vinto la corsa contro Parma, Milan e soprattutto Como, società che nelle ultime settimane era stata accostata con insistenza al centrale lombardo. Beldenti dovrebbe inizialmente essere inserito nella formazione Primavera dei viola, con l'obiettivo di avvicinarsi gradualmente alla prima squadra di mister Fabio Grosso. Al Viola Park ritroverà inoltre il fratello Samuel, di due anni più grande, già protagonista con la formazione Under 18 della Fiorentina. Lo scrive TMW