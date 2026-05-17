La Juve perde con la Fiorentina e scatta la contestazione allo stadium: “Rispettate i nostri colori”

Clima tesissimo in casa Juventus dopo la sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina

Clima tesissimo in casa Juventus dopo la sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina, un risultato che complica ulteriormente la corsa dei bianconeri verso un posto nella prossima Champions League. Una prova deludente allo Stadium ha acceso la rabbia del pubblico, esplosa già durante i minuti finali della gara.

Al termine della partita, i giocatori sono usciti dal campo tra fischi e cori di protesta, con la curva che ha chiesto alla squadra di avvicinarsi sotto il settore per un faccia a faccia carico di tensione. Dagli spalti sono partiti anche cori durissimi contro l’atteggiamento della squadra, segnale evidente della frustrazione accumulata dai tifosi.

La contestazione è poi proseguita anche fuori dallo stadio, dove numerosi sostenitori bianconeri hanno continuato a manifestare il proprio dissenso. Tra i cori più ripetuti: “La Juve siamo noi”, “Rispettate i nostri colori” e “Ci avete rotto il caz**”. Lo scrive Tuttomercatoweb