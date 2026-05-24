De Gea in calo? Le statistiche negano: più gol evitati del 24/25 e percentuale di parate identica

Nel girone di ritorno il dato sui gol evitati è passato da -3.84 a +1.06

A Firenze si parla spesso del futuro di David De Gea che secondo alcuni tifosi e opinionisti è entrato ormai in una fase calante. La stagione del capitano viola infatti è stata travagliata e ha commesso diversi errori che non eravamo abituati a vedere o aspettarci da uno come lui. Penso soprattutto alla prestazione fatta con il Sassuolo o al gol preso da Orban con il Verona al Franchi. Ed è innegabile che il portierone spagnolo abbia avuto delle difficoltà. Ma difficoltà che sono coincise, e non è un caso, con il momento di massimo sbandamento della Fiorentina. Quando la squadra non girava e l’ambiente era una polveriera anche lui ha fatto tanta fatica a esprimersi ad alti livelli.

Però poi con l’arrivo di Vanoli, la promozione a capitano e l’assestamento della difesa viola De Gea è tornato a offrire grandi prestazioni. Come quella di Verona o anche a Torino contro la Juventus. E infatti i suoi numeri ci dicono che la sua stagione non è stata tanto diversa da quella precedente. I gol subiti sono passati da 38 a 49, ma questa non è certamente solo colpa sua. Lo scorso anno la porta è rimasta inviolata per 11 volte mentre quest’anno si è fermato a 10.

Il dato dei gol evitati secondo gli XG lo scorso anno si è stato di 0.59, mentre quest’anno è salito a 1.06. Proprio questo dato spiega la seconda parte di stagione del capitano viola: nel momento più critico De Gea aveva subito 3,84 gol in più rispetto ai gol previsti, eppure nel girone di ritorno ha fatto così bene da chiudere con un dato migliore della scorsa stagione. Le parate totali sono cresciute da 98 a 121, ma anche qui è solo perché la Fiorentina ha subito di più, ma la percentuale di parate resta la stessa: 71%.

Insomma De Gea sicuramente ha avuto una stagione di alti e bassi mentre l’anno prima era stato più costante, ed è altrettanto vero che i problemi sulle uscite restano, ma quelli li ha sempre avuti e quando la difesa funzionava in pochi ci facevano caso. Dunque occhio a pensare che De Gea sia sul viale del tramonto, non è facile per i viola trovare un portiere così forte