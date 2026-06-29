Tutto pronto per l’arrivo di Viery alla Fiorentina: il calciatore sta partendo in direzione Firenze

Con una storia Instagram Viery ha fatto capire che sta raggiungendo Firenze

Non lascia equivoci la storia postata dal nuovo acquisto della Fiorentina Viery. Il calciatore infatti ha postato una foto in macchina sulla strada che porta all’aeroporto di Porto Alegre, dove prenderà il volo che lo porterà in Italia e poi a Firenze. Il calciatore dunque raggiungerà il Viola Park di Bagno a Ripoli e firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina per 5 stagioni. Al Gremio andranno 15 milioni più di 2 di bonus, cifra che fa di lui il difensore più pagato della storia viola