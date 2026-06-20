Beltran tornerà a Firenze dopo il prestito al Valencia ma Moretto rivela: “Lo vuole il River Plate”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato sui social alcuni aggiornamenti sul mercato viola

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato sui social alcuni aggiornamenti sul mercato viola. Infatti Moretto ha scritto: “Il River Plate vuole Lucas Beltran”. Il calciatore viola infatti farà ritorno a Firenze dopo il prestito al Valencia