Beltran tornerà a Firenze dopo il prestito al Valencia ma Moretto rivela: “Lo vuole il River Plate”
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato sui social alcuni aggiornamenti sul mercato viola
A cura di Andrea Pagni
20 giugno 2026 10:09
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato sui social alcuni aggiornamenti sul mercato viola. Infatti Moretto ha scritto: “Il River Plate vuole Lucas Beltran”. Il calciatore viola infatti farà ritorno a Firenze dopo il prestito al Valencia