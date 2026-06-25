Antognoni: “Il centenario? Non voglio che diventi una telenovela. È una scelta presa per motivi precisi”
Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Sportiva del centenario
A cura di Andrea Pagni
25 giugno 2026 12:22
L’unico 10 della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Sportiva della sua scelta di andare al centenario, queste le sue parole:“Questa storia del centenario non voglio che diventi una telenovela. Mi dispiacerebbe per i tifosi non andare, ma questa decisione non deve essere presa come una cosa negativa. È semplicemente una mia scelta, non l’ho presa perché mi sono svegliato così la mattina, ma per motivi ben precisi”