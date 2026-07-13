Le prime parole di Fazzini da calciatore del Cagliari: “Sono molto felice, mi aspetto un grande anno”

Fazzini è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina ha ceduto Jacopo Fazzini al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Questa mattina Fazzini ha svolto le visite mediche per i Sardi a villa stuart dove ha lasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare, mi aspetto una grande annata, Forza Casteddu”