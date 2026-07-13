Le prime parole di Fazzini da calciatore del Cagliari: “Sono molto felice, mi aspetto un grande anno”
Fazzini è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto
A cura di Andrea Pagni
13 luglio 2026 12:42
La Fiorentina ha ceduto Jacopo Fazzini al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Questa mattina Fazzini ha svolto le visite mediche per i Sardi a villa stuart dove ha lasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare, mi aspetto una grande annata, Forza Casteddu”