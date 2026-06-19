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Sportmediaset conferma: “Il Bologna non riscatterà Sohm, tornerà a disposizione di Grosso”

Sohm tornerà alla Fiorentina, non verrà riscattato

A cura di Andrea Pagni
19 giugno 2026 12:10
Sportmediaset conferma: “Il Bologna non riscatterà Sohm, tornerà a disposizione di Grosso” - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset ha confermato tramite il proprio profilo X quello che sarà il futuro di Simon Sohm. Il calciatore viola infatti è in prestito al Bologna con diritto di riscatto. Accomando infatti scrive: “Il Bologna ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto nel contratto di Sohm. Il calciatore dunque tornerà alla Fiorentina”

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