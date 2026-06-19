Sportmediaset conferma: “Il Bologna non riscatterà Sohm, tornerà a disposizione di Grosso”

Sohm tornerà alla Fiorentina, non verrà riscattato

Il noto giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset ha confermato tramite il proprio profilo X quello che sarà il futuro di Simon Sohm. Il calciatore viola infatti è in prestito al Bologna con diritto di riscatto. Accomando infatti scrive: “Il Bologna ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto nel contratto di Sohm. Il calciatore dunque tornerà alla Fiorentina”