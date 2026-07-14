La terza o la quarta maglia della Fiorentina avrà solo il giglio e non il logo completo

Una delle prossime divise della Fiorentina avrà solo il giglio di Firenze

Continuano i lavori in casa Joma e Fiorentina dopo la presentazione delle prime due divise della stagione. Sono infatti in programma altre divise in questa stagione. Una è quella dedicata al centenario, che la Fiorentina indosserà alla prima in casa contro il Frosinone. In tutto saranno almeno 4 le divise che Joma presenterà in questa stagione, ma c’è una novità. Infatti o la terza o la quarta maglia avranno soltanto il giglio e non il logo societario completo. Un dettaglio importante che aumenta il legame identitario tra la Fiorentina e Firenze