Flop di Montella e la sua Turchia ai mondiali: già eliminati dopo 2 sconfitte con Australia e Paraguay

I dati della Turchia sono clamorosi: in 2 partite 62 tiri e 70% di possesso palla medio

La Turchia lascia il Mondiale con un paradosso difficile da spiegare. La formazione guidata da Vincenzo Montella è stata eliminata dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay, ma i numeri raccontano una storia molto diversa rispetto ai risultati maturati sul campo.



Lo 0-2 incassato all'esordio e il successivo 0-1 contro i sudamericani hanno certificato l'uscita anticipata dalla competizione, nonostante una mole offensiva impressionante. Secondo i dati Opta, infatti, i turchi hanno tentato ben 62 conclusioni senza riuscire a trovare la via della rete: il dato più alto mai registrato in due partite consecutive di un Mondiale dal 1966.



Anche il possesso palla testimonia il predominio della nazionale di Montella. Contro l'Australia la Turchia ha chiuso con il 71,6%, mentre contro il Paraguay è salita addirittura al 78,5%, controllando il gioco anche prima dell'espulsione di Almiron. Superiorità evidenziata anche dagli expected goals: 1,33 contro 0,77 nella prima gara e 2,1 contro 0,32 nella seconda.



In 180 minuti la Turchia ha attaccato con continuità, superando i cento tocchi nell'area avversaria, ma senza mai trovare il gol. Un'eliminazione che lascia grande amarezza e che rende ancora più incredibile il bilancio di una squadra capace di creare tanto senza raccogliere nulla. Lo scrive TMW