La Fiorentina vuole Thorstvedt? Il suo contratto è in scadenza nel 2027, il mondiale può alzare il valore

La società neroverde potrebbe dover rivedere al ribasso le sue pretese per evitare di perderlo a 0 l'estate dopo

Come rivelato ieri da Alfredo Pedullà la Fiorentina ha messo gli occhi su Kristian Thorstvedt del Sassuolo per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista norvegese è un pupillo di Fabio Grosso che lo ha allenato nelle ultime 2 stagioni. Il Sassuolo come è noto è una bottega cara a cui è difficile strappare i calciatori a un prezzo di saldo. Già a gennaio la Fiorentina aveva provato a prendere il Norvegese ma aveva sbattuto proprio sulle resistenze del Sassuolo.

Resistenze che però quest'estate potrebbero venire meno. Il contratto di Thorstvedt con il Sassuolo infatti scade nel 2027 e dunque siamo entrati nell'ultimo anno di contratto. Dunque la società neroverde potrebbe dover rivedere al ribasso le sue pretese per evitare di perderlo a 0 l'estate dopo. La Fiorentina dal canto suo se vuole provare a prelevarlo però deve muoversi in fretta, anche perché poi inizia il mondiale a cui Thorstvedt parteciperà con la Norvegia e questo potrebbe aumentarne il valore