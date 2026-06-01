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Per Grosso alla Fiorentina è tutto fatto ma si aspetta che il Sassuolo lo liberi per dare l'ufficialita

Grosso che arriverà a Firenze legato da un biennale da 1.2 milioni a stagione con la società viola

A cura di Andrea Pagni
01 giugno 2026 11:50
Per Grosso alla Fiorentina è tutto fatto ma si aspetta che il Sassuolo lo liberi per dare l'ufficialita - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sono giorni di attesa tra i tifosi viola per accogliere ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Infatti nonostante sia tutto fatto con Grosso manca ancora un annuncio ufficiale da parte del club. Annuncio che non sta arrivando perché banalmente si sta aspettando che l’allenatore ex campione del mondo si liberi dal suo contratto con il Sassuolo. Da quel momento in poi ogni ora è valida per l’annuncio ufficiale da parte della Fiorentina, con Grosso che arriverà a Firenze legato da un biennale da 1.2 milioni a stagione con la società viola. La stessa società viola che nel mentre non ha attivato la clausola presente nel contratto di Vanoli

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