Affare Khalaili a rischio per l’Inter: il CONI ha richiesto un approfondimento dopo le visite mediche

Il Coni ha chiesto ulteriori esami per l’idoneità di Khalaili

L'Inter dovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter ufficializzare l'arrivo di Anan Khalaili. L'esterno israeliano, scelto per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra, ha sostenuto le visite per l'idoneità sportiva a Milano, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti clinici.



Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami tra lunedì e martedì. Fino a quel momento il club nerazzurro non potrà completare il tesseramento né procedere con l'annuncio ufficiale.



L'Inter resta fiduciosa

In casa nerazzurra filtra comunque serenità. Gli accertamenti vengono considerati una misura di carattere precauzionale e la società seguirà da vicino l'intero iter medico, in attesa del via libera definitivo da parte del Coni.



Solo dopo l'esito positivo dei controlli sarà possibile depositare il contratto del giocatore e formalizzare l'operazione.



Operazione da 25 milioni più bonus

Khalaili arriva dall'Union Saint-Gilloise al termine di una lunga trattativa conclusa sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il classe 2004 è già pronto un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.



Se gli esami supplementari non evidenzieranno criticità, l'Inter potrà finalmente annunciare il suo nuovo esterno già nella giornata di martedì, completando così il secondo colpo del mercato estivo dopo l'arrivo di Ivan Provedel. Lo scrive TMW