Thorstvedt: “Fiorentina? Vedremo cosa succederà quando torno dal mondiale, preferisco non dire nulla”

Il centrocampista Thorstvedt ha parlato a Diretta.It intervenendo anche sulle voci di mercato che lo accostano alla Fiorentina

Il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt ha parlato a Diretta.It intervenendo anche sulle voci di mercato che lo accostano alla Fiorentina, queste le sue parole:Parliamo del tuo futuro. La Fiorentina ti segue e ci sono altre opportunità. Dove giocherai la prossima stagione?In questo momento penso soltanto al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà. Sono ancora un giocatore del Sassuolo e la mia testa è concentrata esclusivamente sulla Coppa del Mondo.Firenze è una città che ti piace?Preferisco non dire nulla.