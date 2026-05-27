Fabrizio Romano annuncia: "Fatta per Grosso alla Fiorentina, firmerà un contratto biennale"

Fabrizio Romano noto giornalista ed esperto di calciomercato ha dato il suo consueto "Here we go" per quanto riguarda Grosso e la Fiorentina.

Fabrizio Romano noto giornalista ed esperto di calciomercato ha dato il suo consueto "Here we go" per quanto riguarda Grosso e la Fiorentina. Sui social infatti Romano scrive: "Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, ci siamo! Accordo raggiunto, come rivelato ieri, e siglato oggi. I contratti sono stati approvati e Grosso firmerà un accordo biennale con la Fiorentina"