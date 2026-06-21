Riera viene esonerato dopo 3 mesi in Bundesliga ma attacca: “ Il livello in Germania è stato molto deludente”

Riera dopo esser stato esonerato dopo 3 mesi in Bundesliga ha attaccato il campionato

Albert Riera viene da un’esperienza deludente all’Eintracht Francoforte eppure quest’oggi ha attaccato duramente la Bundesliga. Riera è noto a Firenze soprattutto per aver attaccato Palladino in occasione di Fiorentina-Celje, ancora una volta le sue dichiarazioni fanno parlare di sé. Infatti dopo essere stato esonerato dopo appena 3 mesi e 4 vittorie in 14 partite oggi ha attaccato:"A dire il vero, il livello della Bundesliga è stato un po' deludente. Il Bayern Monaco è ovviamente in una lega a parte e irraggiungibile. Il Borussia Dortmund riesce a tenere il passo abbastanza bene con il suo budget. Poi ci sono sorprese come lo Stoccarda, ma il resto per me è stato deludente. Le squadre nella parte bassa della classifica giocano tutte esattamente allo stesso modo. Quando le analizzi, hai l'impressione di giocare contro lo stesso avversario ogni settimana. Se guardi le somme di denaro spese in Germania – 20, 30, persino 40 milioni di euro – rispetto alle cifre nella lega slovena, non è affatto un mondo diverso. Questa è la realtà. Se il Celje dovesse giocare contro il Francoforte, potrebbe reggere il confronto. Non sto dicendo che siano migliori, ma possono competere. La differenza è più piccola di quanto appaia dall'esterno"