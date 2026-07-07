Pedullà rivela: “L’Atalanta ha chiesto nuove informazioni per Gudmundsson, per ora nessuna offerta”
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà Ha parlato del mercato in uscita
A cura di Andrea Pagni
07 luglio 2026 11:21
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato tramite social alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina. Infatti come scrive sul suo profilo X:“Gudmundsson: l’Atalanta ha chiesto nuove informazioni ma per adesso non ci sono offerte. Ma il gradimento è confermato”