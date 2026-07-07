Pedullà rivela: “L’Atalanta ha chiesto nuove informazioni per Gudmundsson, per ora nessuna offerta”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà Ha parlato del mercato in uscita

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato tramite social alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina. Infatti come scrive sul suo profilo X:“Gudmundsson: l’Atalanta ha chiesto nuove informazioni ma per adesso non ci sono offerte. Ma il gradimento è confermato”