Shock al mondiale: l’addetto stampa del Congo annuncia la morte del padre del CT durante la conferenza

Desabre ha immediatamente lasciato la conferenza stampa

La storica partecipazione della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali 2026 si è conclusa nel modo peggiore. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra, con due reti di Kane nel finale, il commissario tecnico dei "Leopardi", Sébastien Desabre, ha saputo della scomparsa del padre. Ha fatto il giro del web l'espressione attonita del ct francese quando l'addetto stampa della sua nazionale ha annunciato la notizia davanti a tutti. Non è chiaro se Desabre abbia ricevuto la tragica notizia proprio in quel momento o se sia rimasto sorpreso perché non si aspettava una condivisione pubblica.



Di sicuro, l'espressione del manager francese è stata di totale sconcerto quando l'addetto stampa congolese ha chiuso la conferenza esprimendo pubblicamente le condoglianze della delegazione. Profondamente colpito e visibilmente turbato dal modo in cui la notizia era stata gestita, Desabre ha lasciato immediatamente la stanza. Lo riporta la Gazzetta