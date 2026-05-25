Romano annuncia: “La Fiorentina ha mosso i primi passi per Grosso, contatti in corso, piace a Paratici”

Fabrizio Romano ha dato i primi aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina tramite il suo profilo X. Romano ha infatti scritto: “La Fiorentina ha formalmente approcciato Grosso per essere l’allenatore la prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo che piace molto a Paratici”