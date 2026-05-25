Romano annuncia: “La Fiorentina ha mosso i primi passi per Grosso, contatti in corso, piace a Paratici”
Fabrizio Romano ha dato i primi aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
25 maggio 2026 13:29
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina tramite il suo profilo X. Romano ha infatti scritto: “La Fiorentina ha formalmente approcciato Grosso per essere l’allenatore la prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo che piace molto a Paratici”