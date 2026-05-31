Gazzetta scrive: “Tra oggi e domani sarà ufficiale l’addio di Grosso al Sassuolo. Poi le firme”

Tra oggi e domani sarà ufficiale la rescissione fra il Sassuolo e Fabio Grosso

Tra oggi e domani sarà ufficiale la rescissione fra il Sassuolo e Fabio Grosso. A quel punto il tecnico sarà libero di accordarsi con la Fiorentina che nel frattempo, ieri, ha fatto scadere l’opzione per il prolungamento di Paolo Vanoli al quale termina il contratto il 30 giugno.

La sensazione è che la Fiorentina comunicherà a Vanoli la decisione definitiva di non proseguire insieme, quando avrà in mano il contratto firmato dal nuovo allenatore. Far valere l’opzione non era comunque nei piani dei viola che, anche in caso di permanenza, avrebbero fatto un accordo ex novo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport