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Gazzetta: “Il Levante vorrebbe riscattare Moreno, ma non a 15 milioni. Si cerca un accordo”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto su Matias Moreno

A cura di Andrea Pagni
31 maggio 2026 11:46
Gazzetta: “Il Levante vorrebbe riscattare Moreno, ma non a 15 milioni. Si cerca un accordo” -
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Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto su Matias Moreno difensore viola in prestito al Levante:

Tra i tanti calciatori in prestito della Fiorentina c’è anche il nome di Matias Moreno. Il difensore viola infatti ha concluso la sua stagione in prestito al Levante. Raccogliendo tanti minuti e una difficile salvezza.

Proprio il club spagnolo si è detto disposto a trattenerlo perché colpito dalla personalità e dal rendimento del difensore viola. Ma c’è da trovare un accordo con la Fiorentina visto che il Levante non vuole spendere i 15 milioni previsti per il riscatto. La Fiorentina ha anche un controriscatto a 17 milioni

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