Gazzetta: “Il Levante vorrebbe riscattare Moreno, ma non a 15 milioni. Si cerca un accordo”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto su Matias Moreno

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto su Matias Moreno difensore viola in prestito al Levante:

Tra i tanti calciatori in prestito della Fiorentina c’è anche il nome di Matias Moreno. Il difensore viola infatti ha concluso la sua stagione in prestito al Levante. Raccogliendo tanti minuti e una difficile salvezza.

Proprio il club spagnolo si è detto disposto a trattenerlo perché colpito dalla personalità e dal rendimento del difensore viola. Ma c’è da trovare un accordo con la Fiorentina visto che il Levante non vuole spendere i 15 milioni previsti per il riscatto. La Fiorentina ha anche un controriscatto a 17 milioni