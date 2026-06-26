Fatta per Viery alla Fiorentina. Per il CIES è al 6º posto tra gli U23 del Brasile. Aveva una clausola da 50 milioni

Viery è tra i prospetti più interessanti del campionato brasiliano

La Fiorentina ha chiuso l’acquisto di Viery dal Gremio. I dirigenti viola hanno bruciato la concorrenza offrendo 15 milioni più 2 di bonus al Gremio. Secondo l’osservatorio calcistico internazionale CIES Viery è al 6º posto tra gli U23 più forti del campionato brasiliano.Un talento che il Gremio aveva provato a proteggere con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per l’estero. Clausola che però è servita a poco visti i problemi finanziari del club