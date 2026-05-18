La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45

La Fiorentina chiuderà la stagione di venerdì contro l’Atalanta di Palladino

La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo. Con l’Atalanta si giocherà di Venerdì alle 20:45 l’ultima partita di questa sciagurata stagione. La Fiorentina chiuderà affrontando il suo recente passato rappresentato da Raffaele Palladino. Una partita che avrà poco da dire visto che la Dea è già matematicamente qualificata in Conference League mentre la Fiorentina è ormai già salva