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La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45

La Fiorentina chiuderà la stagione di venerdì contro l’Atalanta di Palladino

A cura di Andrea Pagni
18 maggio 2026 12:43
La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45 - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo. Con l’Atalanta si giocherà di Venerdì alle 20:45 l’ultima partita di questa sciagurata stagione. La Fiorentina chiuderà affrontando il suo recente passato rappresentato da Raffaele Palladino. Una partita che avrà poco da dire visto che la Dea è già matematicamente qualificata in Conference League mentre la Fiorentina è ormai già salva

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