Dalla Spagna: “Oso ha saltato l’amichevole del Siviglia per infortunio. Ma dietro c’è la Fiorentina”

Oso ha saltato la prima amichevole per l’interesse della Fiorentina

Il noto media Spagnolo OB.com, portale molto vicino al Siviglia ha rivelato un retroscena sulla trattativa tra Oso e la Fiorentina.



Infatti ieri il calciatore non è stato convocato per la prima amichevole stagionale degli andalusi. E dalla Spagna rivelano che la motivazione ufficiale data del club è quella di un infortunio alla caviglia destra. Ma in realtà dietro alla sua assenza c’è la trattativa avanzata con la Fiorentina che ha presentato per lui un’offerta importante al Siviglia e al calciatore. E dunque è anche questo il motivo per cui Oso non ha preso parte alla prima partita stagionale