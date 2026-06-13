Clamoroso al mondiale: Inghilterra derubata, spariti scarpini, palloni e attrezzatura da allenamento

A pochi giorni dalla prima partita del mondiale derubata la nazionale inglese

Un inizio un po' insolito e un imprevisto scossone logistico per l'Inghilterra di Thomas Tuchel a pochissimi giorni dal debutto ufficiale ai Mondiali 2026 contro la Croazia. La nazionale dei Tre Leoni è stata infatti vittima di un ingente furto di materiale tecnico, avvenuto proprio durante il trasferimento del convoglio dall'iniziale ritiro pre-torneo di Palm Beach, in Florida, verso la nuova base di allenamento in Missouri. A riportare la notizia sono state la BBC e Sky News, trovando poi la conferma ufficiale della Football Association (FA) che, pur non rilasciando dettagli specifici per non intralciare i piani delle forze dell'ordine, ha confermato la gravità dell'incidente.

Dinamica e bottino - I furgoni che trasportavano l'attrezzatura verso lo Swope Soccer Village di Kansas City sono stati forzati nella serata di venerdì, subito dopo l'arrivo in città. Il bottino del colpo è impressionante e rischia di paralizzare l'attività sportiva della selezione inglese in vista della prima sessione di allenamento, programmata per sabato alle ore 17:00 locali. Dalle prime ricostruzioni manca infatti una quantità enorme di materiale: centinaia di palloni ufficiali e tutte le divise da allenamento, i kit medici e alcune dotazioni tecnologiche in uso allo staff tecnico di Tuchel e poi le scarpe da gioco personalizzate dei calciatori, tra cui spiccano – secondo indiscrezioni –quelle delle stelle Harry Kane e Jude Bellingham. Si vocifera anche della possibile sparizione delle divise ufficiali da gara, un dettaglio non ancora confermato ma che tiene i tifosi con il fiato sospeso.

I responsabili della FA si sono attivati d'urgenza per contattare i fornitori tecnici ufficiali. L'obiettivo è far predisporre dei rimpiazzi d'emergenza nel minor tempo possibile per evitare lo stop forzato delle sessioni di allenamento.

La Polizia ha fermato due sospetti - Sul caso sta lavorando senza sosta il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri. In una nota ufficiale rilasciata agli organi di stampa, gli investigatori hanno confermato l'apertura di un fascicolo per "un possibile furto da un veicolo della squadra arrivato in serata, con diversi oggetti mancanti". Nelle ultime ore è poi arrivata una prima e importante svolta investigativa. La polizia locale ha infatti comunicato che "Due soggetti di interesse sono già stati posti in stato di fermo e sono attualmente sotto interrogatorio in attesa di ulteriori indagini". Lo riporta Sportmediaset