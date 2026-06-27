Beltran si è convinto, accettato il River Plate. Alla Fiorentina 7 milioni più il 50% della rivendita

Beltran ha accettato il River Plate, si conclude la sua esperienza alla Fiorentina

Si è conclusa l’operazione di mercato che dovrebbe riportare Lucas Beltran dalla Fiorentina al River Plate. Infatti l’accordo tra club era già stato trovato, sulla base di 7 milioni di euro e il 50% della futura rivendita a favore del club viola.Mancava dunque solo il sì del giocatore, che nelle ultime ore è arrivato. Infatti come scrive il noto giornalista Argentino Hernan Castillo su X: “Il ritorno di Beltran al River è già deciso. Ha persino avvisato la sua famiglia che tornerà in Argentina. Ha scelto il River rispetto ad altre opzioni”