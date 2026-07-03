L'erroraccio di Pongracic costa caro alla Croazia: al 94esimo minuto non salta e Ramos segna il 2-1

Pongracic ha lasciato sfilare il pallone Gonçalo Ramos ha punito la Croazia

Si è concluso il mondiale dell'unico calciatore della Fiorentina presente tra i convocati delle 48 nazionali partecipanti. Infatti con la sconfitta di ieri contro il Portogallo per 2-1 la Croazia di Pongracic è stata eliminata dalla competizione. Ciò che è peggio per Pongracic è che a essere decisivo in negativo c'è stato proprio il suo zampino.

Infatti su un cross a campanile di Leao Gonçalo Ramos ha saltato di testa tra Gvuardiol e lo stesso difensore viola e ha infilato il 2-1. Incomprensibile la scelta di Pongracic che praticamente senza marcatura (Ramos era marcato da Gvardiol) ha lasciato sfilare il pallone senza saltare. Peccato che subito dietro di lui c'era il nuovo numero 9 del Milan che era in anticipo su Gvardiol anche lui colpevole sul gol subito.

Un peccato perché è un errore che macchia quella che era stata una buona prestazione. Fino a quel minuto Pongracic aveva messa in campo sicurezza, personalità e la giusta dose di cattiveria e attenzione. Poi però l'errore nel finale che di fatto elimina i suoi, si conclude così il mondiale viola