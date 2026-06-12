Sportitalia: “Grosso ritiene Kean centrale nel progetto e lui vuole restare. Via solo per offerte monstre”

Kean è centrale nel progetto di Grosso e salvo offerte irrinunciabili resterà

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Luca Cilli ha dato degli aggiornamenti sulla situazione di Moise Kean. Infatti Cilli scrive sul suo profilo X: “Kean viene ritenuto un giocatore centrale nel progetto di Grosso alla Fiorentina. L’allenatore lo conosce e punta su di lui nonostante l’ultima annata negativa, e anche Kean vuole tornare a essere protagonista e ha dato la sua disponibilità. A meno di offerte monstre, di quelle impossibili da rinunciare, farà parte del nuovo progetto tecnico”