TMW: “La Fiorentina offre per Oso 12 milioni piu percentuale sulla rivendita. Nel weekend si può chiudere”
La Fiorentina si avvicina al 4º colpo del mercato estivo
Sono giornate frenetiche in casa Fiorentina, dove il nuovo DS Fabio Paratici non sta proprio perdendo tempo ed è l'artefice di una primissima parte di campagna acquisti estiva che vede i toscani grandi protagonisti, con acquisti altisonanti dietro ai quali si trovano anche spese non proprio da tutti i giorni.
Un obiettivo forte dei toscani è l'esterno Joaquín Martínez Gauna (23 anni) del Siviglia, meglio noto con il nome d'arte di Oso. L'esterno mancino ha ancora un solo anno di contratto residuo con i biancorossi dell'Andalusia ed è proprio su questo che sta facendo leva la Fiorentina per arrivare alla chiusura della trattativa ed ottenere il profilo individuato come possibile erede di Gosens (sul mercato e per il quale si è attivato lo Schalke 04).
Nuova offerta Fiorentina
Ballano ancora un paio di milioni tra Fiorentina e Siviglia, anche qualcosa di meno, e in tal senso il fine settimana potrebbe davvero essere decisivo. È infatti in arrivo la proposta potenzialmente giusta per chiudere: secondo quanto appreso da TMW, dal Viola Park è partita una contro-offerta da 12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del Siviglia che potrebbe davvero portare alla fumata bianca, magari già nel weekend. Lo scrive Tuttomercatoweb