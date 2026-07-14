TMW: “Valdepenas arriva per 8 milioni più il 50% della futura rivendita. Il Real mantiene la recompra”
Svelate cifre e modalità di arrivo di Valdpenas alla Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
14 luglio 2026 11:12
La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con i Blancos è stata trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita in favore degli spagnoli, che manterranno anche un diritto si ricompra: un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid, come testimoniato dal caso Nico Paz. Lo scrive TMW