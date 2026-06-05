Pedullà in diretta tutta l'estate a Passione Fiorentina il martedì e venerdì dalle 14 su YouTube e Twitch

Iniziano oggi le dirette di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà

Con l'inizio dell'estate torna anche il calciomercato e le trattative che riguarderanno la Fiorentina. E come ogni estate torneranno anche le dirette in esclusiva di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà. Ogni Martedì e ogni Venerdì dalle 14 potrete seguire la live sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina per restare sempre aggiornati su tutti i trasferimenti in entrata e uscita dei viola. Si inizia dunque da oggi, il calciomercato entra nel vivo.