Gosens vuole restare alla Fiorentina ma non è più nei piani della società. Trattativa con lo Schalke 04

Gosens non sarà convocato per il ritiro della Fiorentina

Robin Gosens salvo clamorosi ripensamenti dell’ultima ora non sarà convocato per il ritiro da Fabio Grosso. Il terzino tedesco infatti non fa più parte del progetto viola ed è in trattativa con lo Schalke 04 per un suo ritorno in Germania.Dipendesse esclusivamente dalla volontà di Robin lui resterebbe alla Fiorentina. La sua volontà infatti non è cambiata dal post partita di Fiorentina-Atalanta, l’ultima giornata della scorsa stagione, quando davanti ai microfoni dichiarò a chiare lettere: “Non ho voglia di muovermi da qui, io e la mia famiglia ci stiamo veramente bene.” Nel calcio però le cose cambiano velocemente e oggi messo alla porta dalla Fiorentina si trova costretto a suo malgrado a trattare con lo Schalke 04.Già l’estate scorsa fu vicino a lasciare, l’Atalanta infatti si era presentata con 15 milioni di euro sul piatto, ma lui di comune accordo con la Fiorentina scelsero di continuare insieme. Anche a gennaio ci aveva provato il Nottingham e in quel caso fu lui a rifiutare la destinazione preferendo rimanere a Firenze. Oggi però le strade possono dividersi davvero, escluso dal ritiro di questa nuova ripartenza viola infatti Gosens si trova costretto a guardarsi attorno e cercare, controvoglia, una nuova destinazione. Dunque va avanti la trattativa con lo Schalke 04 e l’addio di Gosens alla Fiorentina è sempre più vicino