Report mette gli occhi su Paratici e il figlio: “I figli dei dirigenti non dovrebbero avere un procuratore”

Continuano le indagini di Report sul mondo dei procuratori e dei dirigenti sportivi

Continuano le indagini di Report sul mondo dei procuratori e dei dirigenti sportivi. Nel mirino della trasmissione è finito anche l’attuale ds della Fiorentina Fabio Paratici e soprattutto suo figlio che gioca nelle giovanili della Roma. Infatti secondo la trasmissione i figli dei calciatori e dei dirigenti non potrebbero essere assistiti dai procuratori per un conflitto d’interessa. Ma nella scuderia di Giuffrida è presente il figlio di Paratici oltre che il figlio di Buffon. Secondo la trasmissione queste mosse da parte delle agenzia servono a stringere legami più forti con persone influenti nel mondo del calcio